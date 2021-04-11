«أمن القاهرة» يكثف جهوده لضبط طفل دهس رجلا وزوجته في الشارع

يكثف رجال مباحث القاهرة، جهودهم لكشف ملابسات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل يقود سيارة ويدهس رجلًا وزوجته أثناء سيرهما في الشارع.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو يظهر فيه طفل يدهس رجلًا وزوجته أثناء سيرهما بالشارع ثم يلوذ بالفرار، وبالفحص تبين أن هذه الواقعة تمت في أحد شوارع القاهرة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم لكشف ملابسات الواقعة.