وزير خارجية كوريا الجنوبية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ أوي-يونغ اليوم الجمعة هاتفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس تعزيز العلاقات الثنائية وجهود سول لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار وزير الخارجية الكوري الجنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إلى جهود بلاده المستمرة من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

بدوره، أكد وزير الخارجية الألماني استعداد حكومته لدعم جهود سول للسلام، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لتنويع علاقات التعاون مع الدول الآسيوية، بما فيها كوريا الجنوبية.