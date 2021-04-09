«الكاظمي»: العراقيون يصرون على حياة تليق بتضحياتهم

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إن العراقيين يصرون على الحياة وعلى غد يليق بتضحياتهم.وقال "الكاظمي" في تغريدة عبر "تويتر": "إن ذكرى استشهاد الإمام السيد محمد باقر الصدر على يد النظام الطاغي هو يوم أليم وعلامة فارقة في التأريخ العراقي، الذي سجل بعد 23 عاما من ذلك اليوم ذكرى انهيار النظام نفسه الطغيان والعبث والغرور والاستبداد حوّلت أيامنا إلى فواجع، لكن العراقيين يصرون على الحياة وعلى غدٍ يليق بتضحياتهم"، وفقا لوكال الأنباء العراقية "واع".