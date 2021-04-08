أمريكا تبحث مع شركائها في حلف الأطلسي تحركات القوات الروسية قرب أوكرانيا

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء ما تعتبره عدوانا روسيا متصاعدا في شرق أوكرانيا، وتبحث مع شركائها في حلف شمال الأطلسي تحركات القوات الروسية.وأضافت ساكي للصحفيين: "عدد القوات الروسية الآن على الحدود مع أوكرانيا أكبر منه في أي وقت منذ عام 2014"، في إشارة إلى الفترة التي ضمت فيها روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.وذكرت أن الولايات المتحدة تبحث مع شركائها في حلف شمال الأطلسي بواعث القلق بشأن التوتر الإقليمي وانتهاكات وقف إطلاق النار.