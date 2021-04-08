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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بغلق كيان وهمي بالقاهرة

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:23 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
ريم محمود _ اسراء جمال
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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية الضيافة الدولية وعلوم الطيران، والكائن مقرها في (حافظ رمضان برج رقم (5) مدينة نصر بمحافظة القاهرة)، وتدعي منح الطلاب شهادات تعليمية في مجال الضيافة الجوية وعلوم الطيران، وغير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ولم تحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأصدر د.خالد عبدالغفار قرارًا بغلق المنشأة الوهمية، كما قام الوزير بمخاطبة محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد د. خالد عبدالغفار بجهود اللجنة في متابعة الإجراءات القانونية للكيانات التعليمية، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة وهى:

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