بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس اليوبيل الذهبي لتأسيس كنيسة الملاك ميخائيل





ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية، تزامنًا مع اليوبيل الذهبي للكنيسة.وشارك البابا في إتمام صلوات القداس الإلهي عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا بافلي الأسقف العام بالإسكندريةإلى جانب عدد من الشمامسة والشعب القبطي.واتخذت الكنيسة خلال صلوات اليوبيل الذهبي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم «الصوم الكبير»، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.