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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

وفاة شيخ الطريقة الهبرية المغربية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:45 م
وفاة شيخ الطريقة
وفاة شيخ الطريقة
كتب : عمرو رشدى
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أعلنت الطريقة الهبرية المغربية، عن وفاة شيخها محمد المختار الهبري أحمد أكبر شيوخ التصوف بالمغرب العربي وذلك عن عمر يناهز ٧٠عامًا، وقضي الشيخ الراحل حياته في الدعوة إلى الله ونشر التصوف الإسلامي داخل المغرب وخارجه، حتى أنه أنشأ فرع للطريقة الهبرية في مصر وتحديدا في منطقة المقطم.

ونعت الطرق والزوايا الصوفية بالمغرب، الشيخ محمد الهبري، وذلك في بيان عاجل لها، حيث كان شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في مقدمة المعزيين الذين جاءوا لتقديم التعازي لمريدي وشيوخ الطريقة الهبرية وشيخها الجديد حامل سر والده الشيخ محمد محمد المختار الهبري الذي تقلد أمور الطريقة بعد وفاة والده مباشرة وفق وصية مكتوبة من قبل الشيخ الراحل.

وقالت "البودشيشية" في بيان لها نعت فيه الفقيد، إن الشيخ الراحل خدم الدين الإسلامي خدمة جليلة من خلال نشر التصوف الإسلامي ومواجهة التشدد والتطرف وذلك داخل وخارج المغرب، مما جعله على قدر المسئولية، فنسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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