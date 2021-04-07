إزالة 8 حالات تعد على نهر النيل في دمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم إزالة 8 حالات على مساحة ٦٦٠ متر مربع بمركز الزرقا تابعة لولاية الموارد المائية والرى، ضمن الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل.أوضحت محافظ دمياط أن ذلك جاء خلال الحملة المُنفذة اليوم تحت إشراف اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لافتة الى وصول إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق الموجة ٢٦١ حالة على مساحة ١٩٧٦٦م٢ بمراكز ومدن المحافظة، كما أكدت استمرار الجهود للتصدى للتعديات والمخالفات وتطبيق القانون واستعادة حق الدولة.