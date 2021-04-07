ليبيا تسجل 7 وفيات و969 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة و969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه قد تماثل للشفاء 711 مصابًا.