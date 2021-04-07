ليبيا تسجل 7 وفيات و969 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:32 م
عبير سليمطباعة
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة و969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه قد تماثل للشفاء 711 مصابًا.
وأوضح المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه قد تماثل للشفاء 711 مصابًا.