المحكمة الدستوریة الكویتیة تقضى برفض جمیع الطعون الانتخابیة

قضت المحكمة الدستورية الكویتیة، الیوم الأربعاء، برفض جميع الطعون الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة الكویتي التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي.وقالت وكالة الانباء الكويتية كونا إن الدستوریة كانت قد حجزت الطعون في الثالث من مارس الماضي، والبالغ عددها 10 طعون في انتخابات مجلس الأمة للدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والخامسة.