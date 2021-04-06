البحرية الأمريكية: مجموعة حاملة الطائرات تدخل بحر الصين الجنوبي
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:24 م
منار أحمدطباعة
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل، لإجراء عمليات روتينية.
ووفقًا لوكالة رويترز الإخبارية، قالت البحرية الأمريكية إن مجموعة حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل لإجراء عمليات روتينية.
وأضافت البحرية: هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها حاملة الطائرات الأمريكية TRCSG بحر الصين الجنوبي، خلال انتشارها في عام 2021 في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة.
ووفقًا لوكالة رويترز الإخبارية، قالت البحرية الأمريكية إن مجموعة حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل لإجراء عمليات روتينية.
وأضافت البحرية: هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها حاملة الطائرات الأمريكية TRCSG بحر الصين الجنوبي، خلال انتشارها في عام 2021 في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة.