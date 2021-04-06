البحرية الأمريكية: مجموعة حاملة الطائرات تدخل بحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل، لإجراء عمليات روتينية.ووفقًا لوكالة رويترز الإخبارية، قالت البحرية الأمريكية إن مجموعة حاملة الطائرات ثيودور روزفلت التابعة للبحرية الأمريكية دخلت بحر الصين الجنوبي في 4 أبريل لإجراء عمليات روتينية.وأضافت البحرية: هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها حاملة الطائرات الأمريكية TRCSG بحر الصين الجنوبي، خلال انتشارها في عام 2021 في منطقة عمليات الأسطول السابع للولايات المتحدة.