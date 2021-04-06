البحرين وإيطاليا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث مستشار الملك البحريني للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى المملكة، باولا أمادي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أشاد بعلاقات الصداقة بين المملكة والجمهورية الإيطالية وما شهدته من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة.من جانبها، أكدت السفيرة باولا أمادي حرص الجمهورية الإيطالية على المضي بعلاقات الصداقة مع المملكة إلى آفاق أوسع في شتى المجالات.