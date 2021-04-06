جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن مشروع إنشاء الجامعة الأهلية عن بدء العمل في إنشاء 8 مباني خاصة بالجامعة الأهلية، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية والتى تولت وضع المخطط الهندسي الموحد لنحو 10 جامعات أهلية، حيث تتنوع المباني ما بين مباني مخصصة لكليات العلوم الطبية، وأخرى لكليات العلوم الإنسانية إلى جانب مبنى مخصص للورش.جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط لتفقد العمل الجاري بمقر مشروع الجامعة الأهلية والتى رافقه فيها السادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات الدكتور شحاتة غريب، والدكتور أحمد المنشاوي والدكتور مها غانم.وأكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية إنشاء الجامعة الأهلية في طرح برامج تعليمية جديدة ومتطورة تلبى احتياجات سوق العمل.وأوضح الجمال أن المشروع من المقرر تنفيذه على مساحة إجمالية تبلغ ٤٠ فدانًا، وذلك على مرحلتين الأولى تتضمن إنشاء 7 كليات طبية وعملية مثل الطب والصيدلة والهندسة، وهو ما تم الاستعداد له بإنشاء المستشفى الجامعي بأسيوط الجديدة، وذلك بتكلفة 60 مليون جنيه لتكون نواة لعمل كلية الطب بالجامعة الأهلية، أما المرحلة الثانية فتتضمن إنشاء الكليات التكنولوجية فى عدد من التخصصات المتطورة، وهو ما تم الانتهاء من إعداد كل الدراسات المبدئية ودراسات الجدوى للمشروع، وكذلك اللوائح الدراسية للكليات المقدمة.