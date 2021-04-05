سيامة 5 رهبان لدير ماربولس بميرتا كاليفورنيا

تمت سيامة ٥ رهبان جدد بدير ماربولس بميرتا كاليفورنيا، بيد نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا سيرابيون مطران لوس انجلوس وكاليفورنيا وهاواى ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بكاليفورنيا.شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأساقفة الثلاث المعاونون، الحبرالجليل الأنبا سوريال أسقف ملبورن ونيوزيلندا وتوابعها والمساعد لمطران لوس أنجلوس، الحبر الجليل الأنبا ابراهام الأسقف العام المساعد لمطران لوس انجلوس، والحبر الجليل الأنبا كيرلس الأسقف العام المساعد لمطران لوس أنجلوس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.