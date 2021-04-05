خريطة مسلسلات رمضان 2021





ويشارك في بطولته كل من درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، عمرو صالح، ندا موسى، محمد لطفي، محمد ثروت، مصطفى درويش، نورهان، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى أكرم، وهو سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.



- مسلسل أحسن أب:

ويعرض على قناة الحياة الفضائية مسلسل الفنان علي ربيع الذي يحمل اسم "أحسن أب" والذي يضم حلقة فقط ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.



- مسلسل عالم موازي:

يعرض مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم على قناة الحياة الفضائية.

ويشارك في بطولته عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، إسلام إبراهيم، دلال عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجي، هو من تأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.



- مسلسل ضل راجل:

ويعرض خلال المارثون الرمضاني مسلسل "ضل راجل" على قناة الحياة الفضائية للنجم ياسر جلال.





ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم إلى جانب الفنان ياسر جلال، ويشارك في بطولته كل من الفنانة اللبنانية نور، نرمين الفقي، أميرة العايدي، ومحمود عبدالمغني، وأحمد حلاوة، وخالد أنور، ورنا رئيس، وإنعام سالوسة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.



- مسلسل كل ما نفترق:

ويعرض مسلسل "كل ما نفترق" للفنانة ريهام حجاج على قناة الحياة.





ويضم مجموعة من النجوم ومنهم عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.



- مسلسل النمر:

يخوض النجم محمد إمام المارثون الرمضاني بمسلسل "النمر" والذي يعد ضمن قائمة مسلسلات قناة الحياة.





ويشارك عدد من النجوم وهم هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن إنتاج شركة سينرجي.



- مسلسل القاهرة كابول:

ويعرض مسلسل "القاهرة كابول" على قناة الحياة الفضائية وهو بطولة كل من طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع.





المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



- مسلسل ضد الكسر:

ويعرض مسلسل "ضد الكسر" للنجمة يسرا على قناة سي بي سي الفضائية.





وهو بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.



- مسلسل ضد الكسر:

وتخوض النجمة نيللي كريم المارثون الرمضاني بمسلسل "ضد الكسر" ويعرض على قناة سي بي سي الفضائية.





ويشارك في كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.



- مسلسل اللي مالوش كبير:

ولأول مرة يجتمع كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في عمل درامي واحد بعد زواجهما يحمل اسم "اللي مالوش كبير" ويعرض على قناة سي بي سي الفضائية.



"اللى ملوش كبير" وبطولة وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغني، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.



- مسلسل مسلسل لعبة نيوتن:

وتعود النجمة منى زكي للدراما التلفزيونية بمسلسل "لعبة نيوتن" والذي يعرض على قناة دي أم سي الفضائية خلال شهر رمضان.





المسلسل من بطولة محمد فراج، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

أيام قليلة تفصلنا عن المارثون الرمضاني المقبل والذي يشهد منافسة قوية بين نجوم الفن بعدد كبير من الأعمال التلفزيونية الرمضانية التي تعرض للجمهور خلال شهر رمضان الكريم.ويرصد "الدستور" في السطور التالية خريطة مسلسلات رمضان 2021:- مسسلسل الاختيار 2:يعرض مسلسل "الاختيار2" الذي يقوم ببطوله النجمين كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي على قناة أون الفضائية."الاختيار 2" يضم في بطولته محمد فراج وأسماء أبواليزيد وأحمد شاكر وأحمد داش ومحمد علاء وهادي الجيار وسيناريو وحوار هاني سرحان.- مسلسل هجمة مرتدة:يعرض مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والفنانة هند صبري على قناة DMC الفضائية، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية."هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.- مسلسل نسل الأغراب:وفي منافسة شرسة يعرض مسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته كل من النجم أحمد السقا والنجم أمير كرارة على قناة أون الفضائية."نسل الأغراب" يشارك في بطولته كل من مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.- مسلسل موسى:ويشارك النجم محمد رمضان بمسلسل موسى، والمقرر عرضه على كل من قنوات MBC مصر وart حكايات وdmc.مسلسل موسى" يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، صبري فواز، حمدي الوزير، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.- مسلسل نجيب زاهي زركش:ويخوض النجم القدير يحيى الفخراني خلال موسم شهر رمضان بمسلسل "نجيب زاهي زركش" والمقرر عرضه على قناة أون الفضائية.مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة كل من أنوشكا، نهى عابدين، شيرين، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، كريم عفيفي، رامز أمير، رنا رئيس، محمد يسرى، محمد محمود، حنان سليمان، فتوح أحمد، محمد الصاوي، تميم عبده، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال إخراج شادى الفخرانى.- مسلسل بين السما والأرض:ويعرض مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هاني سلامة على قناة أون الفضائية، وهو مأخوذ عن رواية نجيب محفوظ.