السلطات الأردنية تعتقل رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق للسعودية

اعتقلت السلطات الأردنية اليوم السبت، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وقال مصدر أمني إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.