رابط الاستعلام عن فاتوره الكهرباء.. و أبرز وسائل الدفع الالكتروني

رابط الاستعلام عن فاتوره الكهرباء

مع منع دخول مندوبي الشركة القابضة لكهرباء مصر المنازل للكشف عن العدادات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي يتطلب التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى أتاحت الشركة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله إدخال قراءة عدادات المنزلية و الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء والدفع من خلال وأحد وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها الشركة في المواعيد المحددة وذلك دون التعامل المباشر مع موظفي الشركة حرصا على سلامة المواطنين من جراء انتشار فيروس كورونا بينهم.





خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء المنزلي

تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا يمكن للمواطنين إدخال قراءة عدادات الكهرباء المنزلية و الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء من خلال هذا الرابط ( من هنا )





اختيار الشركة التابعة لها العداد المراد الاستعلام عن فاتورته





كتابة بيانات العداد كاملة





كتابة قراءة العداد المنزلي





الضغط على كلمة استعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري





ظهور إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري





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وسائل دفع فاتورة الكهرباء الكترونيا

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتوره الكهرباء، ودفعها إلكترونيا من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو من خلال أحدى شركات التحصيل الالكتروني ( فوري، أمان، ضامن، بيي، ...) المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تسهيلا على العملاء في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها سائر بلاد العالم من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي أودى بحياة أكثر من 3 مليون مواطن منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية.

مع بداية شهر أبريل 2021 يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة خطواتالكترونيا لدفع إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الالكتروني وخطوات إدخال قراءة عدادات المنزلي للكهرباء و رابط الاستعلام.