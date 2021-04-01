«الرئاسي الليبي» يبحث آليات تشكيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع عدد من الخبراء بمقر رئاسة المجلس في طرابلس، مشروع قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن الاجتماع ناقش أيضا مشروع قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية من حيث الاختصاصات والهيكلية وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات العلاقة.من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية المصالحة الوطنية لإعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس، وضرورة التنوع في اختيار اللجنة العليا بحيث تضم جميع الكفاءات على مستوى ليبيا.وأشار محمد المنفي إلى ضرورة إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية المصالحة الوطنية والتي تعتبر من أهم أولويات المجلس الرئاسي الليبي.