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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل لمواجهة كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:09 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت الكويت، اليوم الخميس، عن تمديد حظر التجوال الجزئي في البلاد حتى 22 أبريل لمواجهة تفشي جائحة كورونا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان اليوم الخميس، إنه تقرر الاستمرار في تطبيق حظر التجوال الجزئي في البلاد، على أن يبدأ مساء يوم الخميس 8 أبريل حتى صباح الخميس 22 أبريل من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

بدوره أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قانونا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار) تضمن الحكومة 80% منه.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن القانون تم إقراره بإجماع أصوات الحاضرين في الجلسة وعددهم 33 نائبا، ويحتاج القانون إلى موافقة أمير البلاد لكي يصبح ساريا.

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