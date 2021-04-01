مساعد وزير التعليم لشؤون التربية الخاصة تستقيل من منصبها

تقدمت إنجي مشهور، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التربية الخاصة، باستقالة من منصبها، للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وودعت مساعد وزير التربية والتعليم للتربية الخاصة جميع موظفي إدارة التربية الخاصة، تاركة لهم رسالة مؤثرة، نصها كالتالي: "تشرفت بالعمل بينكم على مدار الأربع سنوات الماضية.. أتمنى لكم دوام النجاح والتقدم.. وأوصيكم بالطلبة، وفروا لهم كل سبل الراحة وقدموا لهم حقوقهم بطيب خاطر وحافظوا على مصالحهم وتفانوا في عملكم معهم هم طاقة الأمل والخير.. ومستقبل مصر.. كل سنة والجميع بخير وصحة وسعادة.. استودعكم الله.. إنجي مشهور".وأكدت مصادر من داخل ديوان الوزارة، أن إنجي مشهور استقالت من المنصب بإرادتها التامة، مشيرة إلى أن استقالة "مشهور" من المنصب لا يسبب أي توقف في إدارة شؤون إدارة التربية الخاصة بالوزارة، خاصة وأن الإدارة المركزية للتربية الخاصة تتولاها وكيل وزارة حاليا لازالت تدير شؤونها بكفاءة عالية منذ سنوات.جدير بالذكر، أن إنجي مشهور تولت إدارة التربية الخاصة منذ 4 سنوات، إلى أن أصدر وزير التعليم في مارس 2020، قراره بتوليها منصب مساعد الوزير لشؤون التربية الخاصة.