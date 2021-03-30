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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولى العهد السعودى يبحث مع رئيسى إريتريا وجيبوتى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:42 ص
بن سلمان
بن سلمان
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بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس أريتريا أسياس أفورقي، مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم التأكيد على أن هذه المبادرة تُعد أحد أكثر المبادرات العالمية طموحًا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.. وأعرب الرئيس أفورقي عن استعداد بلاده في كل ما يسهم في إنجاح هذه المبادرة والعمل مع المملكة في ما يتطلبه ذلك من تنسيق.

وفي السياق، استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،خلال اتصال هاتفي اليوم، مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة ورحب الرئيس الجيبوتي بهذه المبادرة ومساندة بلاده لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

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