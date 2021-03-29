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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مميش» يكشف مدة انتظار السفن المتواجدة بقناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:01 م
مميش
مميش
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية، إن حركة الملاحة ستعود فور الانتهاء من تسيير سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة بقناة السويس، ونقلها للبحيرات.

وأوضح أن عملية سير السفن المتواجدة في أماكن انتظار السفن بقناة السويس، ستستمر من 3 إلى 4 أيام من بداية عودة حركة الملاحة، مشيرا إلى أن عدد السفن المتواجدة في أماكن الانتظار 370 سفينة.

وأكد مميش إن جهود رجال هيئة قناة السويس الأكفاء نجحت في تعويم السفينة البنمية EVER GIVEN بقناة السويس، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة في التعامل مع السفينة الجانحة هي التأكد من سلامتها.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن فجر اليوم الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.

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