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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قوات الدعم السريع السودانية تؤكد تمسكها بحماية الفشقة من اعتداء إثيوبيا

الأحد 28/مارس/2021 - 09:12 م
قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع السودانية
محمد عمر
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تفقدت قيادة قوات الدعم السريع الأحد، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع المرابطة في منطقة الفشقة بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا.

وأوضح الدعم السريع في بيان مساء اليوم أن الزيارة شملت الإطلاع على نقاط الارتكاز ميدانيًا لانتشار القوات في المنطقة والجاهزية والاستعداد، حيث شملت الزيارة عدة نقاط ارتكاز.

وخاطب اللواء ركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع، القوات وحيا شهداء الواجب والشرف لاسترداد الحق المسلوب وقال: "زيارتنا اليوم ونحن فخورون بكم وممتنون لما تقدموه من جهد من أجل حماية تراب هذا الوطن النفيس".

وأضاف: "بكم يعلو السودان مجدًا ويرفرف علمهُ عاليًا لا تنال أيدي العدو من أرضه شبرًا فأنتم الآن قوته وعزته ومجده تكابدون المحن وتتحدون الموت من أجل أن يعش سوداننا عاليًا بين الأمم".

وفي سياق متصل أوضح اللواء ركن أسامة عوض محمد حمد قائد قطاع تبارك الله في الفشقة، أن الزيارة التفقدية في الخطوط الأمامية من قيادة قوات الدعم السريع للقوات المنتشرة في المنطقة، تعطي دفعة معنوية كبيرة للقوات وأن الدعم السريع كان حاضرًا منذ الانتشار الأول للقوات في الفشقة، مؤكدًا أن لها أدوارا مقدرة في حماية الحدود وأسهمت في عمليات الأمن الداخلي ومكافحة تهريب البشر عبر الحدود، وأكد اللواء ركن أسامة عوض محمد، أن القوات المسلحة والدعم السريع عملا في انسجام لمنع العدو من التمدد.

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