أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28-3-2021

يرصد لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حسبما أفادت التداولات الصباحية في أسواق المال اليوم الأحد 28-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.جاء سعر اليورو لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 18.56 جنيه للشراء، ليسجل أعلي سعر في الأسواق المحلية المصرية في حين عرض بنك مصر أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.43 جنيه للشراء.وعرض بنك كريدي أجريكول، العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.52 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.وسجل سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه عند 18.48 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.وجاء اليورو أمام الجنيه لدى بنك HSBC، مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.بلغ سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 21.42 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.وسجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي، مستوى 21.45 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي، 21.48 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع.عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، مسجلًا 15.72 جنيه للشراء.بينما تداول المصرف المتحد، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الوطني، سعر الدولار الأمريكي، عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 15.67 جنيه للشراء.وسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.وسجل سعر العملة الأمريكية 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، لدى بنك قناة السويس.وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع.