وفد جامعة سوهاج يزور المستشفى الجامعي للاطمئنان على مصابي القطار

زار عصر اليوم، وفد من مجلس جامعة سوهاج، المستشفي الجامعي، وذلك للاطمئنان علي المصابين المحتجزين جراء حادث تصادم قطاري طهطا الذى وقع بالامس، ومتابعة الحالة الصحية لهم، متمنين لهم الشفاء العاجل.وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أن أعضاء المجلس قاموا بجولة تفقدية اليوم للاطمئنان علي المصابين، ومساندتهم، وتقديم الدعم النفسي لذويهم للتخفيف عنهم، مشيرًا الي أنهم قدموا الشكر للفريق الطبي من أطباء وتمريض بالمستشفي لما بذلوه من جهد ملموس ومتميز فى التعامل مع الحالات المصابة، واشادوا بمدي التكاتف الذي أظهره طلبة وطالبات الجامعة، وأهالي الصعيد في تلك الأزمة.