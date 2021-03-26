شباب سوهاج يسارعون للتبرع بالدم لصالح ضحايا القطارين (صور)

أسرع العديد من شباب محافظة سوهاج، بعد تصادم قطارين أسفر عن العديد من المصابين والضحايا، إلى المستشفيات للتبرع بالدم لصالح ضحايا الحادث الأليم، ورصدت عدسة "الدستور" العديد من الشباب داخل مستشفى سوهاج الجامعي بمعاونة الدكتورة إيمان سلامة، نائب مدير المستشفيات الجامعية بسوهاج.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج، ومتابعة سير التحقيقات.كما وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كافٍ من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.