الصحاف يكشف أهداف مشروع المشرق الجديد وآلية التنسيق الثلاثي

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أهداف مشروع المشرق الجديد وآلية التنسيق الثلاثي.وقال الصحاف، إن "مشروع المشرق الجديد يهدف لإعادة موضعة دور العراق ضمن نسق التفاعلات الإقليمية والدولية في إطار وعي المصالح الوطنية السيادية العراقية"، وفقا لبيان السفارة العراقية بالقاهرة.وأضاف أن "مشروع المشرق الجديد يكرس لشراكات اقتصادية تستهدف العديد من القطاعات تحقيقا لاستجابة فاعلة للمتطلبات الوطنية العراقية".ولفت الصحاف إلى أن "آلية التنسيق بين بغداد وعمان والقاهرة ستكون على مستوى وزراء الخارجية، والتي ستمهد لاجتماع القادة على مستوى الرئاسات بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل والأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي".وأكد الصحاف أن التنسيق الثلاثي هو تنسيق اقتصادي وليس موجها ضد طرف، ويأتي ضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية لتحقيق شراكات اقتصادية متعددة.