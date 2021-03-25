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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج وهيئة فولبرايت تبحثان آليات التعاون للتقدم للمنح الدراسية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:33 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
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اجتمع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، ورحيم ميخائيل، مسئول البرامج بالهيئة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بقاعة مجلس الجامعة بمقرها القديم، بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، الدكتور محمود أبو العز، مدير مركز الخدمات الإليكترونية والمعرفية، الدكتور محمد أبو الحسن، مدير وحدة التدريب، الدكتور إسلام الشيخ، مدير وحدة إدارة المشروعات وعدد من أعضاء هيئة التدريس عبر الإنترنت.

وأكد رئيس الجامعة أن التعاون مع الهيئة يسهم في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين، وخلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الطلاب من الجانبين، مضيفًا أن الاجتماع استهدف توضيح أنواع المنح وتخصصاتها وكيفية التقدم لها، مشيرًا إلى أن المنح تشمل برنامج الدراسات العليا لطلبة الماجستير، وبرنامج إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، برنامج إجراء الأبحاث وجمع المادة العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه بالجامعات، أيضًا برنامج الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والاستعراضية، برنامج الدراسات الإسلامية، البرنامج المخصص لمدرسين اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى برنامج إعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية، موضحًا أنه تم شرح كيفية التقدم للحصول على المنح الممولة من هيئة فولبرايت بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتيح للمتقدمين فرص الدراسة بها، كما تم استعراض نموذج التقدم وكيفية ملء البيانات وكيفية كتابة المقترح البحثي.

وقالت الدكتورة ماجي نصيف، إن الهيئة أنشئت عام 1946 وتهدف إلى توفير تبادل ثقافي بين الأمريكيين والدول الأخرى، حيث توجد فروع لها في 160 دولة، وقد أتاحت فرص تدريب لعدد 7 آلاف شخص بشرط إتقان اللغة الإنجليزية إتقاناََ تاماََ، وأيضًا جودة الابليكيشن ومطابقته للشروط.

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