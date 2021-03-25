الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

بدأ سكان ساحل أستراليا الشرقي الذي شهد فيضانات كبيرة، اليوم الخميس عمليات التنظيف مع بدء انحسار المياه ليظهر معه حجم الأضرار.وأوقعت الأمطار الغزيرة التي تساقطت طوال أسبوع على نيو ساوث ويلز، أكثر ولايات أستراليا تعدادا للسكان، قتيلين.ولحقت أضرار جسيمة بالمنازل واتلفت محاصيل زراعية وغطت الوحول الكثير من الطرقات.وبعد توقف هطول الأمطار، عاد آلاف السكان إلى منازلهم لتقييم حجم الأضرار.وشارك مئات الجنود وعناصر الإطفاء المتطوعين في العمليات، في محاولة لإزالة الوحول عن الطرقات ورفع الأنقاض باستخدام آلات نشر.واعلن بن شيبرد المسؤول في جهاز مكافحة الحرائق الريفية لوكالة فرانس برس أن فرقه تسعى إلى "إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن". وقال "لكن ذلك قد يستغرق أسابيع لا بل أشهرا في بعض المناطق".