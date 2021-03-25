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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: تخصيص 81 مليار دولار من مشروع الإغاثة لاستئناف أنشطة المدارس

الخميس 25/مارس/2021 - 04:12 ص
بايدن
بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخصيص 81 مليار دولار من مشروع الإغاثة الأمريكي لمكافحة فيروس كورونا وذلك للمساعدة في استئناف المدارس أنشطتها.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الخطوة تجيء ضمن محاولة الإدارة الأمريكية لاستئناف غالبية المدارس عملها في أول 100 يوم لبايدن في منصبه ومعالجة عدم الإنصاف الناجم عن الوباء.

وقال "بايدن"، خلال قمة افتراضية حول إعادة افتتاح المدارس استضافتها وزارة التعليم الأمريكية، إنه "فخور حقًا بالإعلان أنه بدءا من اليوم، ستبدأ الولايات في تلقي حوالي 130 مليار دولار من التمويل المدرسي الذي أدرجناه في خطة الإنقاذ الأمريكية"، مضيفًا أن 81 مليار دولار من هذه الأموال ستصل اليوم إلى تلك المدارس.

ودعا الرئيس الأمريكي الولايات إلى اتخاذ الخطوات التالية، قائلًا: "أريد أن تتحرك الولايات بسرعة لإيصال هذه الموارد إلى المناطق التعليمية وتشغيلها".

وأعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية في وقت سابق اليوم الأربعاء أن أكثر من ربع الأمريكيين تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن حوالي 85.5 مليون أمريكي تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19، وهو ما يعادل 25.7% من عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

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