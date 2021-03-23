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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

11 أبريل.. استئناف المتهم بالتحرش بفتاة المترو على حبسه

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:32 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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تقدم المتهم بالتحرش بفتاة المترو بالاستئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح النزهة والقاضي بمعاقبته بالحبس ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه وحددت جلسة ١١ أبريل لنظر القضية.

كان شاب يدعى أحمد.ن، خطيب الفتاة نشر الفيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف، فكان الإجماع بينهم على تحرير محضر بالفيديو حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

وشرح ناجي على حسابه بـ"فيسبوك" أن الشاب استقل المترو من محطة قباء في الساعة 9 و16 دقيقة مساءً، وانتهز وجود الفتاة بمفردها وانتقل من المقاعد التي كان يجلس أمامها شابان، وجلس في المقعد المقابل للفتاة وتحرش بها.

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