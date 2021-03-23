وزير الخارجية الأمريكي: التحالف ضد «داعش» ملتزم بهزيمة التنظيم نهائيًا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن التحالف ضد تنظيم "داعش" سيبقى ملتزمًا بهزيمة التنظيم نهائيًا.وخلال الفترة الماضية، أكد نائب القائد العام لقوة المهام المشتركة للشؤون الاستراتيجية للتحالف الدولي، اللواء كفين كاتسي، أن "داعش في مراحله الأخيرة"، وأن "طلعات التحالف الجوية لا تتم إلا بموافقة بغداد".وقال ك‍اتسي: "القوات العراقية نجحت في تفكيك عصابات داعش، وقتلت واعتقلت العديد من قيادات التنظيم الإرهابية"، مبينا أن "التحالف والقوات العراقية يعملان على تفكيك الشبكة المالية لداعش".وأشار إلى أن "الهجمات الصاروخية تشكل تهديدا للعراق، وأن الحكومة والقوات الأمنية تعالج تلك الهجمات التي تنفذ من الجماعات المسلحة"، مؤكدا "التزام التحالف بدعم القوات العراقية في التصدي للهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية".