في إطار مبادرة «قرية منتجة».. تسليم 1000 بطة مسكوفي بقرية كفر بولين

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة منذ قليل، بتسليم 1000 بطة مسكوفي لـ 50 سيدة ريفية بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفر بولين وذلك ضمن مبادرة "قرية بحراوية منتجة" الذى يهدف إلى تحويل قرى محافظة البحيرة من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة، لما في ذلك من فوائد جمة ينعكس أثرها على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستفيد منها الجميع وخاصه المرأه الريفية.وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه يتم تمويل المشروعات في صورة قروض يتم منحها من صندوق الخدمات بالمحافظة تكون قيمة القرض 1500 جنيه علي أن يمول المقترض 20 بطة مسكوفي قيمتها 600 جنيه ومبلغ مالى لزوم العلف قدرة 900 جنية ويمكن للمستفيد من القرض الحصول على مضاعفات القرض حتي مبلغ 9000 جنيه علي أن يسدد القرض في موعد غايته 100 يوم من تسليم البط ويضاف 2٪ مصاريف إدارية.