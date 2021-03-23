فرنسا تستدعي السفير الصيني لديها

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني في باريس وسط توتر بعد فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على الصين، وفقا لفضائية "سكاى نيوز".يذكر أن دول غربية فرضت عدة عقوبات على مسؤولين في الصين بسبب انتهاكات حقوقية ضد أقلية الإيغور المسلمة.وتتهم الصين باحتجاز الإيغور في معسكرات في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية، وممارسة تعذيب منهجي بحقها فضلا عن العمل القسري والاعتداء الجنسي.