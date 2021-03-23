3 زيجات «وماركة ملابس».. ملامح حياة الدنجوان أحمد رمزي في ذكرى ميلاده

- كلية الطب ومنها للتجارة ثم الفن



- الشاب الشقي والدنجوان



-زيجات في حياة الدنجوان



يحل علينا اليوم ذكرى ميلاد دنجوان السينما المصرية أحمد رمزي، والذي يعتبر واحد من أبرز نجوم الفن من جيل السينما الذهبية، والذي متعنا بمجموعة من الأعمال التي ما زالت رسخة في أذهاننا حتى الأن.ولد أحمد رمزي بمحافظة الإسكندرية، وكان والده طبيبا، وقد التحق بكلية الطب لكنه لم يستمر وتركها وانتقل للدراسة بكلية التجارة، وبعدها اتجه إلى التمثيل، وبعدها تقابل مع المخرج حلمى حليم الذي عرض عليه بطولة فيلمه الجديد "أيامنا الحلوة" الذي شاركه في البطولة صديقه "عمر الشريف" والفنان "عبد الحليم حافظ"، ويعد من أهم أعماله عام 1955.عرف أحمد رمزي بالفتي الشقي أو الدنجوان بسبب أعماله التي كان يقدمها، حيث كان يجسد الشاب المنفتح الذي يحب السهر والخروجات والملابس الأسبور، حيث كان له "ستايل "خاصة في اختيار الملابس، والذي كان يقلده الشباب أنذاك، حيث كان يرتدي القميص والتيشرت والبلوفر وعرفت بعض الموضات في الستينيات باسم "أحمد رمزي".الزيجة الأولى كانت من السيدة عطية الله الدرمللي، والتي أسفرت عن إنجاب ابنته باكينام، ولكن سرعان ما حدث الانفصال بسبب غيرتها الشديدة عليه.الزيجة الثانية كانت من الفنانة الشهيرة نجوى فؤاد، واستمرت 17 يومًا فقط، ولم يعرف سبب الانفصال حتى الأن.الزيجة الثالثة هى المحامية اليونانية "نيكولا" التي تزوجها بعد قصة حب شديدة وأنجب منها ابنته "نائلة" وولده "نواف"، وظل زواجهما حتى رحل "رمزي" عام 2012.