«الصحة» تحدد طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض الصدرية (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وسائل الوقاية من الأمراض الصدرية.ووضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك عدة تطرق لتجنب الإصابة بالعدوى تشمل الابتعاد عن مصادر العدوى وعدم العطس في وجه الآخرين.بالإضافة إلى ذلك تجنب تناول الأطعمة الدسمة وتناول الأطعمة الصحية، وأخذ قسط كافي من النوم، وعدم البصق على الأرض.