كيورفاك الألمانية تدرس فعالية لقاحها على سلالات خاصة لكورونا
الإثنين 22/مارس/2021 - 03:36 م
وكالاتطباعة
أعلنت شركة كيورفاك الألمانية للمستحضرات الدوائية اليوم الاثنين، اعتزامها توسيع نطاق دراستها
السريرية المتعلقة بتطوير لقاح مضاد لكورونا وذلك بسبب الانتشار السريع لسلالات جديدة من الفيروس.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحديد إمكانية أن يكون للقاحها المرشح (سي في إن كوفيد) فعالية على سلالات خاصة للفيروس.
ويجري حاليا التحقق من فعالية اللقاح المرشح في الدراسة المتقدمة التي تجريها كيورفاك في أوروبا وأمريكا اللاتينية بمشاركة نحو 35 ألف شخص، وأكدت الشركة أنها تعتزم التقدم بطلب للحصول على تصريح بتداول اللقاح في السوق في الربع الثاني من العام الحالي وقالت كيورفاك إنها تتوقع صدور
تصريح للقاحها في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل.
السريرية المتعلقة بتطوير لقاح مضاد لكورونا وذلك بسبب الانتشار السريع لسلالات جديدة من الفيروس.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحديد إمكانية أن يكون للقاحها المرشح (سي في إن كوفيد) فعالية على سلالات خاصة للفيروس.
ويجري حاليا التحقق من فعالية اللقاح المرشح في الدراسة المتقدمة التي تجريها كيورفاك في أوروبا وأمريكا اللاتينية بمشاركة نحو 35 ألف شخص، وأكدت الشركة أنها تعتزم التقدم بطلب للحصول على تصريح بتداول اللقاح في السوق في الربع الثاني من العام الحالي وقالت كيورفاك إنها تتوقع صدور
تصريح للقاحها في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل.