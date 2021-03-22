إعطاء 1.18 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في سويسرا

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.18 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 580 ألفا و609 حالات، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و213 حالة.ومضى قرابة عام وثلاثة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.