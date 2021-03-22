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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تنهى حالة الطوارئ المفروضة فى طوكيو

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:24 ص
طوكيو
طوكيو
وكالات
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أنهت اليابان اليوم الاثنين حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا التي كانت مفروضة على طوكيو والمحافظات المحيطة بها على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن عودة ظهور إصابات جديدة وزيادة حالات الإصابة بسلالات جديدة من الفيروس.

ولا تزال طوكيو ومحافظات سايتاما وتشيبا وكاناجاوا، التي كانت آخر المناطق المتبقية الخاضعة للقيود، تكافح من أجل السيطرة على الإصابات الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو، أن اليابان سجلت يوم الأحد 1119 حالة إصابة جديدة مؤكدة، بما في ذلك 256 في طوكيو، و20 حالة وفاة بسبب كوفيد19-، مقارنة برقم قياسي بلغ 7851 حالة في 8 يناير.

وكانت قطارات الركاب في طوكيو لا تزال مزدحمة حتى في ظل هذا الإجراء، كما ازدحمت المتاجر الكبرى بالعملاء خلال عطلات نهاية الأسبوع على الرغم من أن الجميع تقريبا كانوا يرتدون كمامات في الأماكن العامة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المحافظات الأربع في أوائل يناير الماضي وأضافت إليها سبع محافظات أخرى بعد ستة أيام وتم رفع حالة الطوارئ في توتشيجي، شمال طوكيو، في شباطفبراير وست محافظات أخرى في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان طرح لقاحات كوفيد19-، الذي بدأ في منتصف شباطفبراير، بطيئا ومن غير المرجح أن يحصل عليه الكثير من المواطنين قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المؤجلة في 23 يوليو.

وجاء في إحصاء هيئة الإذاعة اليابانية أن البلاد سجلت حتى الأن 457 ألفا و577 إصابة مؤكدة و8 آلاف و849 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد.19-

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