سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال موقع المدفن الصحى الجديد بالكيلو 20

تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح موقع المقلب الصحى لتجميع القمامة بالكيلو 29 طريق مطروح سيوة، وذلك لإعادة تدويرها بالشكل الأمثل وحفاظًا على المظهر العام، موجها بالإسراع فى نقل القمامة بعيدًا عن حرم الطريق وتوزيعها وتسويتها بالشكل الأمثل فى أماكنها.كما تفقد السكرتير العام للمحافظة الأعمال الجارية بموقع المدفن الصحى الجديد بالكيلو 20 طريق مرسى مطروح سيوة، والذى يقام على مساحة 60 فدانًا ويتكون المشروع من مبنى إدارى وحراسة ومبنى كهرباء ومبنى تحكم وميزان.وأوضح اللواء أشرف إبراهيم أن المنظومة تتكون من 6 خلايا لتدوير القمامة كل خلية تبلغ مساحتها 10 أفدنة مع إنشاء مصنع لتدوير القمامة بالمدفن الجديد ودفن ناتج المصنع فى الخلايا حيث تبلغ مساحة خلية المدفن 170×100 م2 وبارتفاع 8 أمتار، والمقرر الانتهاء من المشروع فى الأول من يونيو المقبل.وأضاف أنه قام بتفقد المصنع الحالى لإعادة تدوير القمامة بالكيلو 9 طريق إسكندرية مطروح ومنظومة العمل به من المكبس ومصنع تصنيع الأكياس وغيرها، موجها بالعمل على إعادة استغلال وتشغيل مصنع تصنيع الأكياس وتدويرها بالشكل الأمثل.