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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر: مطار مرسى علم يستقبل 28 رحلة سياحية الأسبوع الجارى (خاص)

الأحد 21/مارس/2021 - 01:51 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
محمود السعدى
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قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة، إن مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر سيستقبل خلال الأسبوع الجاري ما يقرب من 7 آلاف راكب بمختلف الجنسيات الأوروبية عبر 28 رحلة جوية منتظمة وغير منتظمة "شارتر"، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران لزيادة تنشيط الحركة السياحة الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي تواصل تطبيق وتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على جميع الوفود الركابية والسياحية الوافدة، تنفيذًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات من فيروس كورونا.

وأكدت المصادر، أن حصول مطار مرسى علم الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، سيساهم بشكل كبير للغاية في زيادة معدلات التشغيل مختلفة الجنسيات، خاصة في ظل الإمكانيات والتجهيزات الضخمة الموجودة بالمطار، فضلا على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للوفود الركابية والسياحية بمرحلتى السفر والوصول، أسوة بكبريات المطارات العالمية.

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