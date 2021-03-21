التحقيق مع تاجري مخدرات أطلقا النار على عامل بمصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق مع شقيقين أطلقا النيران على عامل.حيث كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت اليوم السبت، القبض على شقيقين يعملان في الاتجار بالمخدرات بعدما أصابا عامل بالرصاص بمنطقة مصر القديمة.وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، مصاب برش خرطوش وجروح وبسؤاله اتهم أحد الأشخاص وشقيقه، بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى - فرد خرطوش-، وسلاح أبيض كانا بحوزتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما «فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدرالهيروين وزنت 180 جرام مبلغ مالى، ميزان حساس، عدد 3 هواتف محمولة».بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهما وبين أحد أقارب المجنى عليه حول تجارة المواد المخدرة.وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.