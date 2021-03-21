150800 إجمالي إصابات كورونا في عمان
الأحد 21/مارس/2021 - 12:36 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 150800 إصابة والوفيات 1622 بنسبة 1.10 % والمتعافين 139100 لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر92%.
وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 331 والمنومين في العناية المركزة 103.
وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 331 والمنومين في العناية المركزة 103.