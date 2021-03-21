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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

150800 إجمالي إصابات كورونا في عمان

الأحد 21/مارس/2021 - 12:36 م
كورونا في عمان
كورونا في عمان
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 150800 إصابة والوفيات 1622 بنسبة 1.10 % والمتعافين 139100 لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر92%.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 331 والمنومين في العناية المركزة 103.

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