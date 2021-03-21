150800 إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 150800 إصابة والوفيات 1622 بنسبة 1.10 % والمتعافين 139100 لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر92%.وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 331 والمنومين في العناية المركزة 103.