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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إعادة رصف طريق (أسيوط – أبوتيج الزراعي) لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى

الأحد 21/مارس/2021 - 12:31 م
محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد رصف طريق أسيوط – أبوتيج
أسيوط - محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إعادة رصف طريق (أسيوط – أبوتيج الزراعي) لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.   

وتفقد المحافظ أعمال إعادة رصف طريق أسيوط – أبوتيج الزراعي وذلك بإستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة القومية للطرق والكباري مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مشيدًا بالأعمال التي تم تنفيذها بالطريق.   

وقال محافظ أسيوط إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20202021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.    

وأكد المحافظ حرصه الشديد علي متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى
محافظ أسيوط يتابع أعمال رصف طريق «أسيوط – أبوتيج» الزراعى

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