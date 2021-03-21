1،9 مليون يورو.. سعر لوحة برنيني في مزاد فرنسي

بيع رسم أنجزه الفنان الإيطالي الشهير جان لورنزو برنيني في القرن السابع عشر، في مزاد في فرنسا السبت في مقابل 1،9 مليون يورو، محطمة "رقما قياسيا عالميا لرسم" من هذا الفنان، وفق الدار المنظمة للحدث.وقال مفوض المزاد دومينيك لو كوينت لوكالة فرانس برس "حُطّم الرقم القياسي العالمي السابق لأغلى رسومات برنيني (139 ألف يورو سنة 2014). نحن سعداء للغاية لأننا أدينا دورنا في كشف التحفة الفنية".ولم تُعلن هوية الشخص الذي اشترى الرسم "لكنه على الأرجح من بلد ناطق بالإنكليزية"، وفق لو كوينت الذي أشار إلى أن العمل "سيُنقل إلى خارج فرنسا".وأشار إلى أن هذا الرسم الأكاديمي الذي يمثل رجلا جالسا وسط نباتات وافرة، هو "تعبير نموذجي عن الفن في حقبة الباروك ونبوغ برنيني".