ماليزيا تنظر إلزام التطعيم ضد كورونا في توظيف العمال الأجانب

قالت الحكومة الماليزية إنها ستنظر في إلزام التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند توظيف العمال الأجانب في المستقبل.وصرح وزير الأشغال الماليزي فضيلة يوسف -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية، اليوم السبت: بأنه لا يمكن تنفيذ ذلك الآن بسبب محدودية كمية جرعات اللقاحات حاليًا، لأن إجراءات التشغيل الموحدة المنصوص عليها في الوقت الحالي التي تشمل العمال الأجانب، كانت كافية لمكافحة تفشي الفيروس.وأوضح: أنه عندما تكون هناك كمية كافية من جرعات اللقاحات وتكون متاحة بسهولة، فسيتم وضع شرطًا بضرورة تطعيم العمال الأجانب بها، قبل أن يتمكنوا من العمل في ماليزيا،وأن العمال الأجانب الذين ليست لديهم تأشيرة عمل لن يتم احتجازهم عندما يخرجون للحصول على التطعيم،وأنه سيتم تطعيم الجميع، بمن فيهم الأجانب الموجودون في ماليزيا، مؤكدا أنه يمكنهم الحصول عليه بسهولة.