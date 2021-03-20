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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأولى من نوعها.. نجاح أول عملية لزراعة الكبد بمستشفيات البحيرة

السبت 20/مارس/2021 - 07:53 م
أول عملية لزراعة
أول عملية لزراعة الكبد
البحيرة معوض هويدى
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زف اللواء هشام امنه - محافظ البحيرة بشرى سارة الى شعب البحيره العظيم بعد نجاح اول عملية زراعة كبد بالبحيرة، لتعلن ميلاد قسم جديد وهو وحده زراعه الكلى والكبد بمستشفى دمنهور التعليمي لرفع العبء عن المواطنين والمريض البحراوي، حيث تم اليوم الإعلان عن نجاح أول عملية زراعة كبد بالمعهد الطبى القومى بدمنهور والتى تعد هي الأولى كطفرة طبية كبيرة وانجاز عظيم داخل مستشفيات البحيرة وتقديم خدمة طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

وأكد محافظ البحيرة أنه نجاح جديد ضمن اهتمام الدوله بالمنظومة الصحية والطبية في ظل القياده الحكيمه لفخامه السيد الرئيسوعبد الفتاح السيسي والمبادره الرئاسية لانهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية لتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

و تمت العملية تحت اشراف الاستاذ الدكتور محمد فوزي رئيس هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه والاستاذ الدكتور اسامه البلكي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمى ومدير برنامج زراعة الكبد.

وأكد الدكتور أسامة البلكى أن الحاله خرجت اليوم وهى لمريض يبلغ من العمر 47 عام وكان يعاني من فشل كبدي نتيجه تليف ووجود بؤر سرطانيه بالكبد تم تجهيز المريض والمتبرع وتمت العمليه بنجاح يوم السبت 6 مارس الجاري وخضع بعدها المريض والمتبرع للرعايه الطبيه الفائقه حتى استقرار حاله المتبرع والذى خرج يوم الاحد 14 مارس الجاري واليوم خرج المريض متعافى بعد الاطمئنان على صحتة وان جميع المؤشرات الحيويه في معدلاتها الطبيعيه

من الجدير بالذكر انه قد تم اجراء العملية تحت اشراف فريق جراحي متميز يضم كل من الاستاذ الدكتور ابراهيم مروان استاذ زراعه الكبد بالمعهد القومي بالمنوفيه والاستاذ الدكتور حسام سليمان استاذ زراعه الكبد بالمعهد القومي بالمنوفيه والاستاذ الدكتور اسامه حجازي استاذ زراعه الكبد بالمعهد القومي بالمنوفيه والاستاذ الدكتور محمد اسماعيل سليم - استاذ زراعه الكبد بهيئه المستشفيات التعليميه والاستاذ الدكتور اسامه البلكي والاستاذ الدكتور ممدوح ابراهيم والاستاذ الدكتور وائل الضوي والاستاذ الدكتور محمد عبد الجليل اساتذة الجراحة بمستشفى دمنهور التعليمي.

بينما أشرف على تخدير الحالة، فريق التخدير مكون من الاستاذ الدكتور عماد كامل استاذ التخدير بالمعهد الطبي القومي بالمنوفيه الاستاذ الدكتور ايمن الطيار استاذ التخدير بمستشفى دمنهور التعليمي والعناية المركزة والاستاذ الدكتور احمد شعت استاذ التخدير بمستشفى دمنهور التعليمي ودكتوره فاطيما محمد اخصائيه التخدير بمستشفى دمنهور التعليمي

وتم ذلك بالتعاون مع اقسام الاشعه والمعمل والعلاج الطبيعي واطقم التمريض المتميزه بالعمليات والعناية والاقسام الداخليه بمستشفى دمنهور التعليمى حيث قامت الدوله بتوفير جميع الاجهزه والعقاقير الطبيه المطلوبه لاتمام هذا النجاح العظيم الذى يعد انجازا طبيا غير مسبوق على ارض البحيرة.

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