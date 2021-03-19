انهيار جسر ترابي فاصل بين نهر النيل وقرية الجزيرة الشقراء بالصف (صور)

فوجئ أهالي قرية الجزيرة الشقراء التابعة لمركز ومدينة الصف جنوب محافظة الجيزة صباح اليوم الجمعة، بانهيار جسر الطريق الترابي الفاصل بين القرية ونهر النيل مباشرة، وذلك في المنطقة الواقعة مباشرة غرب منازل القرية ومسجد نور الإسلام بالقرية على امتداد 60 مترا تقريبا.وقال أحمد سيد، أحد أهالي القرية إن هذا الطريق هو الطريق الغربي لقرية الجزيرة الشقراء قبلي أسفل مسجد نور الإسلام مباشرة وهو الطريق الذي يمر منه الفلاحين كل يوم للذهاب لحقولهم، موضحا أنهم فوجئوا بتصدعات للطريق ثم انهيار أجزاء منه على مسافة تقدر بـ 60 مترا تقريبا ما تسبب في قطع الطريق تماما.وأضاف تامر أحمد، أحد الأهالي، أن هذه ليست المرة الأولى لتصدع هذا الطريق الترابي الذي يعتبر هو الجسر الفاصل بين نهر النيل والقرية ولكن تكرر ذلك في السنوات السابقة وكل مرة يقوم فيها المسئولون بردمه بالتراب ثم لا يكمل السنة لينهار من جديد في منطقة أخرى.وطالب أهالي القرية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري بالتدخل لإصلاح هذا الجسر الحامي لنهر النيل والقرية أيضا وتدبيشه أو رصفه حتى لا يتكرر انهياره مرة أخرى.