ضبط 37 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (37) قطعة سلاح نارى متنوعة، (141) قضية مخدرات، وتنفيذ (52617) حكما قضائيا متنوعا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.