أياكس يتأهل للدور ربع النهائى بالدورى الأوروبى بفوزه على يونج بويز

تأهل أياكس امستردام الهولندي إلى الدور ربع النهائي بالدوري الأوروبي عقب فوزه علي مضيفه يونج بويز السويسري بهدفين نظيفين في المباراة، التي جمعتهما بملعب سويس وانكدورف في إياب دور الستة عشر من البطولة.سجل هدفي أياكس كل من دافيد ناريس في الدقيقة 21 ودوشان تاديتش في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.وكان أياكس قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة ليتاهل لدور الثمانية بنتيجة 5-صفر بمجموع المباراتين.وتأهل إلى الدور ربع النهائي رفقة اياكس كل من: فياريال الاسباني وأرسنال الانجليزي ودينامو زغرب الكرواتي وروما الايطالي وغرناطة الاسباني ومانشستر يونايتد الانجليزي وسلافيا براج التشيكي.